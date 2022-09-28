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داخل شحنة بطيخ.. ضبط 765 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالرياض (صور)
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داخل شحنة بطيخ.. ضبط 765 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالرياض (صور)

داخل شحنة بطيخ.. ضبط 765 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالرياض (صور)

داخل شحنة بطيخ.. ضبط 765 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالرياض (صور)
٠١:٥٣:١١ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، عن ضبط 765 ألف قرص إمفيتامين مخدر داخل شحنة بطيخ في الرياض.

وقال النجيدي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة “بطيخ”.

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المخدرات كانت في حوزة 5 أشخاص

وأضاف أن الشحنة كانت بحوزة 5 أشخاص، وهم 3 مقيمين من الجنسية السورية، ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

والأسبوع الماضي، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 3 أشخاص من القبائل النازحة في منطقة حائل، بحوزتهم 17,649 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت المديرية أن المقبوض عليهم عثر بحوزتهم أيضًا على 43 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وسلاحًا و 16 طلقة حية.

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الكلمات الدلالية:
إمفيتامين المخدرات حائل مخدرات مكافحة المخدرات

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