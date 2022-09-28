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مؤسسة الحبوب: إساءة استخدام القمح تعرضك لغرامة 10 آلاف ريال
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مؤسسة الحبوب: إساءة استخدام القمح تعرضك لغرامة 10 آلاف ريال

مؤسسة الحبوب: إساءة استخدام القمح تعرضك لغرامة 10 آلاف ريال

مؤسسة الحبوب: إساءة استخدام القمح تعرضك لغرامة 10 آلاف ريال
١٢:٥٩:١٩ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة الحبوب، اليوم الأربعاء، أن غرامة إساءة استخدام القمح والدقيق وفق تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، تصل عقوبتها إلى غرامة 10 آلاف ريال.

وحذرت المؤسسة في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من استخدام القمح كعلف للماشية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الدقيق.

استخدام القمح كعلف للماشية 

وقالت إن استخدام القمح كعلف للماشية يصنف ضمن إساءة استخدامه، ويوجب الغرامة سواء كان الاستخدام مباشرًا أو غير مباشر.

وأوضحت أن استخدام القمح كعلف للماشية بشكل مباشر، غرامته تتدرج من 2500 ريال في المرة الأولى و5 آلاف في المرة الثانية و10آلاف في المرة الثالثة وذلك لكل طن.

وأشارت إلى أن استخدام الدقيق كعلف للماشية بشكل مباشر يوجب غرامة تتدرج من 250 ريال في المرة الأولى و500 بالثانية و1000 ريال بالثالثة وذلك لكل 100 كجم.

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