إعلان نتائج القبول المبدئي في مديرية الأمن العام.. رابط الاستعلام

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي رجال.

نتائج قبول وظائف مديرية الأمن العام

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والشهر الماضي، أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة (جندي) رجال.

واشترطت المديرية آنذاك أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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