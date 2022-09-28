بدون كفيل.. كل ما تريد معرفته عن التأشيرة التعليمية قصيرة وطويلة المدى

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قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة، استحداث تأشيرة تعليمية طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى لأغراض الدراسة والبحث العلمي.

خبراء: هذا القرار سيدعم الجامعات لاستقطاب الكفاءات

وأكد عدد من الخبراء أن هذا القرار سيدعم الجامعات لاستقطاب الكفاءات، حيث أوضح الخبير التعليمي، د. ثامر الدغيشي، على حسابه في “تويتر”، أن التأشيرة التعليمية تُسهم بدخول القطاع التعليمي بأكمله ضمن منظومة التعليم العالمي، وسيكون لمكانة المملكة دور جاذب في سوق تنافسي.

وأضاف د.عبد الهادي منصور الأحمدي، الأستاذ المتقاعد من جامعة طيبة كلية العلوم قسم الرياضيات، أن قرار التأشيرة التعليمية بدون كفيل في غاية الأهمية؛ لكي تُصبح السعودية وجهة عالمية لمن يرغب في مواصلة الدراسة في جامعاتها.

تخفيض الرسم: طويلة المدى 800 ريال، وقصيرة المدى 550 ريالاً

وكان مجلس الشورى، قد وافق – حسب “عكاظ”- في جلسته العادية الثانية والخمسين، على اقتراح لجنة التعليم، بتخفيض رسم التأشيرة التعليمية طويلة المدى إلى 800 ريال، وقصيرة المدى إلى 550 ريالاً، للراغبين من الطلاب والباحثين والخبراء القدوم إلى المملكة بُغية الدراسة أو البحث.

نص قرار مجلس الوزراء استحداث التأشيرة التعليمية:

* التأشيرة طويلة المدى:

ونص قرار مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة تعليمية “طويلة المدى”، تمنح للطلاب والباحثين والخبراء، وذلك لأغراض: “الدراسة الأكاديمية والزيارة البحثية”.

* التأشيرة قصيرة المدى:

كما نص على استحداث تأشيرة تعليمية “قصيرة المدى” تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض: “دراسة اللغة والتدريب والمشاركة في البرامج القصيرة وبرامج التبادل الطلابي”.

* ويستثنى من القرار الآتي:

وحسب مجلس الوزراء فإنه يستثني من القرار حامل التأشيرة التعليمية “طويلة المدى” وحامل التأشيرة التعليمية “قصيرة المدى” من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل.

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