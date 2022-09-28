يحتاجها الجسم بشدة.. أغذية أساسية على مائدتك في الخريف والشتاء

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أوصت الدكتورة مريم سيفولينا، أخصائية التغذية الروسية، بضرورة ألا تخلو المائدة في الخريف والشتاء من الخضراوات والفاكهة، نظرًا لحاجة الجسم إليها.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع وكالة أنباء РИАМО بموسكو، ونقلها موقع فضائية “روسيا اليوم”.

أطعمة الشتاء والخريف

وشددت على أهمية أن تكون الفواكه والخضروات ذات اللون الأخضر كالتفاح والبصل الأخضر والبقدونس والشبت وغيرها، لما بها من مواد غذائية يحتاجها الجسم في فصل الشتاء.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن الجسم في فصلي الخريف والشتاء يحتاج إلى دعم، وهذه النوعية من الخضراوات والفاكهة هي مصادر أساسية لفيتامينات D و B6 و B12، وتسهم في إمداد الجسم بالدم، وتسهم في تعزيز المناعة.

ونصحت الخبيرة الغذائية بتناول هذه الفيتامينات على شكل مكملات غذائية، وكذلك تناول منتجات غذائية محتوية عليها.

كما أوصت بممارسة نشاط بدني مثل الجري الذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم، ويسهم في تحسين الدورة الدموية في الرئتين ووصول الأكسجين إلى الخلايا.

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