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الإطاحة بـ 4 مواطنين بتهمة تزييف نقود بالرياض
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الإطاحة بـ 4 مواطنين بتهمة تزييف نقود بالرياض

الإطاحة بـ 4 مواطنين بتهمة تزييف نقود بالرياض

الإطاحة بـ 4 مواطنين بتهمة تزييف نقود بالرياض
١١:٤٩:١٧ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 4 مواطنين لتزييفهم أوراقاً نقدية، متخذين من وحدتين سكنيتين شرق مدينة الرياض مقرّين لهم.

وحسب بيان “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ضبط بداخل الوحدتين أدوات لتزييف الأموال، وأموال مزيفة، ومركبة مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن شرطة محافظة ضرما بمنطقة الرياض من ضبط 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المرافق العامة.

ونشر حساب “الداخلية” عبر موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات “، فيديو من المشاجرة، وقال المتحدث: قبضت شرطة محافظة ضرما بمنطقة الرياض على 3 مواطنين و3 مواطنيات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل في مشاجرة بينهم في أحد المرافق العامة.

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أموال مزيفة القبض على 4 مواطنين تزوير أوراق نقدية شرطة الرياض وزارة الداخلية

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