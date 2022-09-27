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نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في مراسم عزاء شينزو آبي (صور)
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نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في مراسم عزاء شينزو آبي (صور)

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في مراسم عزاء شينزو آبي (صور)

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في مراسم عزاء شينزو آبي (صور)
٠١:٢٨:١٣ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ـ حفظه الله -، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مراسم العزاء الرسمية في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ونقل سموه خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي.

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وكان رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، قد توفي في 8 يوليو السابق، متأثرًا بإصابته بعيار ناري أثناء كلمته في الحملة الانتخابية في ولاية نارا، وفق ما ذكرته هيئة البث اليابانية ووكالة جي جي للأنباء.

وقال مسؤول كبير في الحزب الليبرالي الديموقراطي، إن رئيس الوزراء السابق آبي توفي في مستشفى في مدينة كاشيهارا بمنطقة نارا، عن عمر يناهز الـ67 سنة”، بحسب هيئة البث الوطنية.

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