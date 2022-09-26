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شاهد.. تكريم الطالب «غاض البصر» بسبب ما فعله مع فتاة في اليوم الوطني 92
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شاهد.. تكريم الطالب «غاض البصر» بسبب ما فعله مع فتاة في اليوم الوطني 92

شاهد.. تكريم الطالب «غاض البصر» بسبب ما فعله مع فتاة في اليوم الوطني 92

شاهد.. تكريم الطالب «غاض البصر» بسبب ما فعله مع فتاة في اليوم الوطني 92
١١:٢٩:٤٤ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد الموقف الرجولي الذي قام به مع فتاة خلال احتفالات اليوم الوطني 92، والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عُرف بـ” غاض البصر”، حصل الطالب راكان الشمدين على تكريمات عدة.

ونشرت مدارس أسبار الأهلية، صورًا لتكريم طالب الثانوية، مشيرة إلى أنه أحد أبنائها بالصف الثالث الثانوي، وقد تم تكريمه على ما اتسم به من خُلق عال تعكس صفات الإنسان المسلم.

كما تم تكريم الطالب من خلال لقاءات تليفزيونية، والكشف عن تفاصيل الواقعة التي حازت على انتشار كبير.

فيديو غاض البصر

ويظهر الفيديو، الذي يبدو أنه التقط أثناء الاحتفالات باليوم الوطني 92 للمملكة، شابًا يتصرف بشهامة مع فتاة كانت داخل سيارة.

واشتبك الشاب مع آخر، يبدو أنه اختطف بخاخًا من الفتاة، وتمكن من استعادته لها.

وحين أراد أن يعطيها علبة البخاخ، بدر من الشاب تصرف نبيل، بأن غضّ بصره عن النظر إلى الفتاة، وأدار وجهه عكس اتجاه يده الممدودة إليها.

رواد تويتر يتفاعلون

وأظهر الفيديو تصرفًا إيجابيًا نبيلاً أقدم عليه أحد شباب المملكة، الذي تصدى لفعل سلبي، وتدخل بالفعل من أجل ضبط الموقف، محافظًا في الوقت نفسه على الآداب العامة وضوابط الشاب المسلم.

الكلمات الدلالية:
تكريم راكان الشمدين راكان الشمدين طالب ثانوي غاض البصر

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