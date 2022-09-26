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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المخواة في الباحة

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المخواة في الباحة

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المخواة في الباحة
٠٦:١٤:٢٦ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على محافظة المخواة تهامة في الباحة، حيث يظهر الفيديو لحظة تساقط المياه بغزارة على السيارات.

كما يظهر الفيديو كميات كبيرة من المياه متراكمة في الشوارع لدرجة أنها تعيق حركة السيارات بشكل كبير.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

تنبيه على المدينة المنورة

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم , من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر، يبدأ الساعة ٩ صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرًا .

تنبيه على عسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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