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إصابة المستشار الألماني بفيروس كورونا

إصابة المستشار الألماني بفيروس كورونا

إصابة المستشار الألماني بفيروس كورونا
٠٦:٠٨:٤٦ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلنت وسائل إعلام ألمانية إصابة المستشار الألماني أولاف شولتس بفيروس كورونا بعد أن خضع لاختبار الكشف عن الفيروس وثتبت إيجابيته اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، أن شولتس يعاني من أعراض نزلة برد خفيفة ودخل على الفور في العزل في منزله في ديوان المستشارية.

وأضاف: “ستُلغى المواعيد العامة لهذا الأسبوع”، موضحا أن المستشار سيحضر اجتماعات داخلية والمؤتمر المزمع مع قادة الولايات عبر الفيديو.

وعاد شولتس أمس الأحد من جولة خليجية استغرقت يومين، وقبل بدء الرحلة خضع المستشار لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، والذي كانت نتيجته سلبية.

الكلمات الدلالية:
الخليج جولة خليجية فيروس كورونا مستشار ألمانيا

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