وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بينبع لحملة الشهادة الجامعية والدبلوم

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أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف شاغرة (الدبلوم)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية :

1 ـ مدرب أول ـ هندسة حاسب آلي

المؤهلات والخبرات:

ـ حاصل على درجة الماجستیر.

ـ القیادة والعمل الجماعي.

ـ مھارة إدارة الصراع.

ـ یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال التخصص.

ـ إدارة الوقت والتواصل ومھارات التفاعل مع الأفراد

ـ الإلمام باللغتین العربیة والإنجلیزیة تحدثًا وكتابة.ً

ـ إتقان مھارات الحاسب الآلي والخبرة في استخدام البرامج ذات الصلة.

2 ـ مدرب – مكافحة الحرائق

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

ـ هندسة السلامة والوقاية من الحريق

طريقة التقديم:

ـ للاطلاع على بقية التفاصيل والشروط من خلال الروابط التالية:

1 ـ مدرب اول – هندسة حاسب آلي (اضغط هنا)

2 ـ مدرب – مكافحة الحرائق (اضغط هنا)

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