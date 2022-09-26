وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بينبع لحملة الشهادة الجامعية والدبلوم
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أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف شاغرة (الدبلوم)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية :
1 ـ مدرب أول ـ هندسة حاسب آلي
المؤهلات والخبرات:
ـ حاصل على درجة الماجستیر.
ـ القیادة والعمل الجماعي.
ـ مھارة إدارة الصراع.
ـ یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال التخصص.
ـ إدارة الوقت والتواصل ومھارات التفاعل مع الأفراد
ـ الإلمام باللغتین العربیة والإنجلیزیة تحدثًا وكتابة.ً
ـ إتقان مھارات الحاسب الآلي والخبرة في استخدام البرامج ذات الصلة.
2 ـ مدرب – مكافحة الحرائق
المؤهلات والخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
ـ هندسة السلامة والوقاية من الحريق
طريقة التقديم:
ـ للاطلاع على بقية التفاصيل والشروط من خلال الروابط التالية:
1 ـ مدرب اول – هندسة حاسب آلي (اضغط هنا)
2 ـ مدرب – مكافحة الحرائق (اضغط هنا)
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