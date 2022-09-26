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وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بينبع لحملة الشهادة الجامعية والدبلوم

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بينبع لحملة الشهادة الجامعية والدبلوم

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بينبع لحملة الشهادة الجامعية والدبلوم
٠٤:٣٤:١٦ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف شاغرة (الدبلوم)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية :

1 ـ مدرب أول ـ هندسة حاسب آلي

المؤهلات والخبرات:

ـ حاصل على درجة الماجستیر.
ـ القیادة والعمل الجماعي.
ـ مھارة إدارة الصراع.
ـ یفضل الحاصلین على شھادة احترافیة في مجال التخصص.
ـ إدارة الوقت والتواصل ومھارات التفاعل مع الأفراد
ـ الإلمام باللغتین العربیة والإنجلیزیة تحدثًا وكتابة.ً
ـ إتقان مھارات الحاسب الآلي والخبرة في استخدام البرامج ذات الصلة.

2 ـ مدرب – مكافحة الحرائق

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
ـ هندسة السلامة والوقاية من الحريق

طريقة التقديم:

ـ للاطلاع على بقية التفاصيل والشروط من خلال الروابط التالية:

1 ـ مدرب اول – هندسة حاسب آلي (اضغط هنا)

2 ـ مدرب – مكافحة الحرائق (اضغط هنا)

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