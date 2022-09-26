10 شروط يجب توافرها في حافلة النقل المدرسي

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اشترطت اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة من الهيئة العامة للنقل، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر القادم، توفر 10 شروط في الحافلة المدرسية.

ووفق اللائحة، فإن الشروط الـ10 هي:

1-لا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات والحافلة 10 أعوام.

2-أن يكون ترخيص الحافلة ساري المفعول.

3-أن يكون نوع تسجيل المركبة وفقاً للمعتمد.

4-أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.

5-أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.

6-أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول.

7-أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

8-سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

9-سداد المقابل المالي (إن وجد).

10-تصدر بطاقة تشغيل المركبة لمدة سنة.

وكانت اللائحة نفسها اشترطت 7 شروط في سائق الحافلة، ومن بينها، ألا يقل العمر عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وأن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.

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