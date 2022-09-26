توضيح مهم من “سكني” بشأن الالتزامات المُنطبقة على مستفيدي منتج الأرض

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، أن هناك التزامات لابد من تطبيقها على مستفيدي منتج الأرض.

وأشار على حسابه في “تويتر”، ردًا على سؤال أحد المستفيدين أن الالتزامات المُنطبقة على مستفيدي منتج الأرض، هي:

1- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات وإصدار شهادة إتمام البناء.

2- إصدار رخصة البناء ومباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد تخصيص منتج الأرض.

إيداع 871 مليون ريال بحسابات مُستفيدي “سكني”

في الوقت نفسه، أودع صندوق التنمية العقارية، أمس، مبلغ 871 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر سبتمبر 2022.

إجمالي ما تم إيداعه 4.9 مليارات ريال

وأكد أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2022م بلغ نحو 4.9 مليارات ريال.

43 خدمة إلكترونية خلال 24 ساعة

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة على مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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