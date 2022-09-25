اصطدمت بشاحنة.. كاميرا سيارة توثق حادثا مروعا

تواصل – فريق التحرير:

وثقت كاميرا مثبتة في سيارة “داش كام”، حادث تصادم بين المركبة وشاحنة عملاقة عبرت الطريق بشكل مفاجئ، واصطدمت بالسيارة، وتسببت في إحداث تلفيات بها.

دون حدوث إصابات

ونشر حساب “يزيد المالكي”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو منسوب لصاحب السيارة، مقطع الفيديو الذي التقطته الكاميرا، كما شارك صورا للسيارة، وقد تعرضت إلى ضرر كبير في أحد جانبيها.

وغرد المالكي قائلا: “الحمدالله والشكر له اني خرجت سالماً معافى وبدون أي أصابات أو حتى خدوش”.

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تفاعل متابعي “تويتر”

فيما تفاعل رواد السوشيال ميديا، مع الفيديو الصور المعروضة، وقال حساب “سيف”: “حمدلله ع سلامتك والله حادث مروع ، الله يعوض عليك ويجعلها دفعة بلأ، قدر الله وماشاء فعل ، والله يكفينا شر من فيه شر .. عجزت استوعب تصرف سائق الشاحنة ، لأن اشوفه قبل حتى الرصيف جاي من فوقه!!”.