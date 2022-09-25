الاستثمار وتطوير الرقابة على قائمة «مشروعات مدن متميزة»

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قال متحدث أمانة جدة محمد البقمي، اليوم، إن معرض مشروعات مدن متميزة استعرض أبرز المشاريع للمساهمة في تحسين جودة الحياة، والفرص الاستثمارية، وبرامج تطوير الرقابة.

تنمية وتطوير مناطق المملكة

ويهدف المعرض الذي يشهد مشاركة أكثر من 70 جهةً وقطاعاً ومؤسسةً إلى إبراز وعرض المشروعات الكبرى التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية وتطوير جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة وفق رؤية المملكة 2030.

وشارك في جلسات اليوم ، أمناء الرياض والأحساء وجدة، جرى مناقشة التأثير الإيجابي لمبادرات الرؤية على مدن المملكة ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، والاستدامة في الإسكان والتحديات التي تواجه تطوير المدن السعودية.

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10 جلسات حوارية و12 ورش عمل

ويقام المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وبإشراف وزراء السياحة، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك النقل والخدمات اللوجستية.

ويقام في الرياض من 24 إلى 28 سبتمبر 2022، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويُصاحبه إقامة منتدى بعنوان (آثار برنامج التحوّل الوطني على المُدن السعودية).

كما يناقش المعرض، خلال 10 جلسات حوارية و12 ورش عمل، عدة محاور مهمة، بمشاركة 46 متحدثا، تتعلق بالمدن السعودية، كما سيناقش ممارسات وتجارب تطوير المدن والتنمية الحضرية.

إضافة إلى ما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات البلدية واستدامتها، وأثر مبادرات الرؤية في إستراتيجيات خدمات المدن الذكية.