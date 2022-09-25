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أمريكا لـ روسيا: ستواجهون عواقب كارثية حال استخدام النووي في أوكرانيا
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أمريكا لـ روسيا: ستواجهون عواقب كارثية حال استخدام النووي في أوكرانيا

أمريكا لـ روسيا: ستواجهون عواقب كارثية حال استخدام النووي في أوكرانيا

أمريكا لـ روسيا: ستواجهون عواقب كارثية حال استخدام النووي في أوكرانيا
٠٩:٢٥:٤٠ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

هددت أمريكا روسيا من عواقب كارثية، حال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، حيث توعدت واشنطن برد حازم.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في حديث لقناة “ABC TV”: “لقد نقلنا بشكل مباشر وسري إلى الروس على مستوى عال جدا أن العواقب بالنسبة لهم ستكون كارثية إذا استخدموا الأسلحة النووية في أوكرانيا، لقد كنا صريحين معهم وشددنا على أن الولايات المتحدة سترد بقوة، جنبا إلى جنب مع حلفائنا والشركاء”.

وأكد: “إنهم يفهمون ما سيواجهون إذا استمروا في هذا الطريق المظلم.. لقد أوضحنا ما ستكون عليه العواقب، لكننا حريصون على كيفية التحدث عن ذلك علنا”.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة تأخذ الخطاب النووي للقيادة الروسية على محمل الجد، لكن هذا لن يوقف المساعدة العسكرية لكييف.

وتابع : “نحن نأخذ خطاب الرئيس فلاديمير بوتين على محمل الجد.. هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس تهديدات نووية في هذا الصراع، لقد بدأ بتحريك قواته النووية في فبراير عندما عبرت الدبابات الروسية الحدود لأول مرة، لكن هذا لم يمنعنا من نقل أكثر من 15 مليار دولار كدعم عسكري لأوكرانيا، ساعدتها في الدفاع عن نفسها، وخطابه لن يوقفنا الآن”.

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا السلاح النووي روسيا

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