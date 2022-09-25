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«خدمات البيئة» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات بجدة.. رابط التقديم
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«خدمات البيئة» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات بجدة.. رابط التقديم

«خدمات البيئة» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات بجدة.. رابط التقديم

«خدمات البيئة» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات بجدة.. رابط التقديم
٠٤:٤١:٣٦ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” – (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في جدة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وفقًا للتفاصيل التالية:

1-مدير المستودع

المؤهلات والخبرات:

-خبرة مثبتة في المستودعات بحد أدنى من 10 إلى 15 عامًا.

-مطلوب درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد أو ما يعادلها.

-مهارات القيادة.

-مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية.

2-فني ميكانيكي

المؤهلات والخبرات:

-شهادة فنية أو درجة ميكانيكية.

-خبرة مثبتة لا تقل عن 3 سنوات كفني ميكانيكي أو دور مشابه.

-يجب أن يكون قد عمل في أي من وحدات الأعمال التالية – مصانع تكرير النفط والغاز البرية ، ومصانع الألمنيوم والبتروكيماويات والطاقة.

3-مستشار قانوني

المؤهلات والخبرات

-درجة البكالوريوس في القانون أو مجال ذي صلة.

-خبرة 15+ سنوات خبرة على الأقل.

-معرفة كاملة بصياغة اتفاقيات المشروع المشترك وعقود الاستحواذ ومراجعتها (المحلية والدولية).

-معرفة كاملة بمراجعة عقود المشتريات (المحلية والدولية).

-معرفة كاملة بعقود التصدير والاستيراد (علم بشروط Inco).

-المعرفة الكاملة بصياغة العقود الخاضعة للرقابة.

-معرفة كاملة بالشروط والأحكام العامة.

4-اختصاص عمليات المبيعات

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في التسويق أو الهندسة أو ذات صلة.

-خبرة : 1 إلى 3 سنوات من الخبرة.

-خبرة عمل مثبتة في عمليات المبيعات أو دور مشابه.

-فهم قوي لعملية البيع لدعم فريق المبيعات.

-مهارات تحليلية قوية فيما يتعلق ببيانات تفسير المبيعات.

-خبرة في العمل مع فرق وإدارات مختلفة لتبسيط الإعداد وإعداد التقارير.

-يفضل التدريب و/ أو الشهادات ذات الصلة في عمليات المبيعات أو الخدمات اللوجستية أو سلسلة التوريد.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:  (اضغط هنا).

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إدارة خدمات البيئة العالمية صندوق صندوق الاستثمارات فرصة وظائف وظائف شاغرة

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