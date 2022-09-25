«خدمات البيئة» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات بجدة.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” – (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في جدة.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وفقًا للتفاصيل التالية:
1-مدير المستودع
المؤهلات والخبرات:
-خبرة مثبتة في المستودعات بحد أدنى من 10 إلى 15 عامًا.
-مطلوب درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد أو ما يعادلها.
-مهارات القيادة.
-مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية.
2-فني ميكانيكي
المؤهلات والخبرات:
-شهادة فنية أو درجة ميكانيكية.
-خبرة مثبتة لا تقل عن 3 سنوات كفني ميكانيكي أو دور مشابه.
-يجب أن يكون قد عمل في أي من وحدات الأعمال التالية – مصانع تكرير النفط والغاز البرية ، ومصانع الألمنيوم والبتروكيماويات والطاقة.
3-مستشار قانوني
المؤهلات والخبرات
-درجة البكالوريوس في القانون أو مجال ذي صلة.
-خبرة 15+ سنوات خبرة على الأقل.
-معرفة كاملة بصياغة اتفاقيات المشروع المشترك وعقود الاستحواذ ومراجعتها (المحلية والدولية).
-معرفة كاملة بمراجعة عقود المشتريات (المحلية والدولية).
-معرفة كاملة بعقود التصدير والاستيراد (علم بشروط Inco).
-المعرفة الكاملة بصياغة العقود الخاضعة للرقابة.
-معرفة كاملة بالشروط والأحكام العامة.
4-اختصاص عمليات المبيعات
المؤهلات والخبرات:
-درجة البكالوريوس في التسويق أو الهندسة أو ذات صلة.
-خبرة : 1 إلى 3 سنوات من الخبرة.
-خبرة عمل مثبتة في عمليات المبيعات أو دور مشابه.
-فهم قوي لعملية البيع لدعم فريق المبيعات.
-مهارات تحليلية قوية فيما يتعلق ببيانات تفسير المبيعات.
-خبرة في العمل مع فرق وإدارات مختلفة لتبسيط الإعداد وإعداد التقارير.
-يفضل التدريب و/ أو الشهادات ذات الصلة في عمليات المبيعات أو الخدمات اللوجستية أو سلسلة التوريد.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 سبتمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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