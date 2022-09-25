تحذير عاجل من “الأرصاد” الرياض تتأثر بأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية خلال ساعات

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في تحذير عاجل، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض و لشرقية تتأثر بالأتربة المثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وأنه من المتوقع –بمشيئة الله- امتداد تأثيرها إلى العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من اليمن، مع هبوب رياح من متوسطة غلى شبه قوية مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية من المملكة.

فيما أشار خبير الطقس د. عبد الله المسند إلى انخفاض محسوس في درجة الحرارة الصغرى، و قد يحتاج البعض لإشعال النار مساء بالبر، وأن الفرصة لا تزال مهيأة هطول أمطار مع عواصف رعدية على مناطق جنوب المملكة.

سحب رعدية وفرصة أمطار ورياح على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، والرياض، والقصيم والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.