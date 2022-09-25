للأمهات.. الفحص المبكر للمولود يكشف 7 حالات مرضية (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، كافة الآباء والأمهات، بإخضاع الطفل للفحص المبكر خلال أول 70 ساعة من ولادته، مشيرة إلى أن ذلك يكشف 7 حالات مرضية.

7 حالات مرضية

وقالت الوزارة إن الفحص المبكر لحديثي الولادة يساعد في الكشف عن الحالات المرضية التالية:

1-التأخر في النمو وتطور مهارات الطفل.

2- تراكم المواد السامة داخل جسم الطفل.

3- فشل الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى والقلب.

4- الوفاة الفجائية.

5- صعوبات التعلم.

6- الصرع.

7 – الغيبوبة.

وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ العديد من الحملات التي تستهدف حماية الأطفال والكشف المبكر عن الأمراض التي قد تصيبهم مستقبلاً.

كما تسعى الوزارة عبر نشر العديد من الفيديوهات التوضيحية والمعلومات لإرشاد المواطنين بالطرق المثلى للتعامل مع الحالات الطارئة والتي قد تنتج بشكل مفاجئ.

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