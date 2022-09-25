تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن الحكومة الفلبينية أصدرت تنبيهًا مهما أنها تهيب فيه بالمواطنين الكرام ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار “نورو / كاردينج”.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها تهيب بالمواطنين الكرام اخذ الحيطة والحذر وإتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار “نورو / كاردينج”، والذي ضرب العديد من المدن ويقترب من إقليم لوزون ” شمال وجنوب لوزون بما في ذلك مترو مانيلا”.

وقالت في بيانها من نصه: “تنبيه هام، تهيب السفارة بالمواطنين الكرام اخذ الحيطة والحذر وإتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار نورو / كاردينج والذي ضرب العديد من المدن ويقترب من إقليم لوزون ” شمال وجنوب لوزون بما في ذلك مترو مانيلا”، وفي حالة الطوارئ لا سمح الله نرجو التواصل”.

وأَضافت أنه في حالة الطوارئ – لا سمح الله- فإنها ترجو من المواطنين سرعة التواصل على أرقام السفارة الموضحة أدناه: