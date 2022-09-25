الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مطار أمريكي يستعين بالماعز في وظيفة مهمة
أول تعليق أمريكي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا
دورات تطوير الذات تصيبك بالمرض النفسي في هذه الحالة
أسعار النفط في أدنى مستوياتها منذ مطلع 2022
في 8 أيام.. أكثر من 50 قتيلاً ومئات المصابين والمعتقلين في احتجاجات إيران
استيراد قطع غيار السيارات.. «الجمارك» تحدد الشروط والأجزاء المسموح بها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ما الأمر؟

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ما الأمر؟

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ما الأمر؟
٠٨:٢٠:٢٢ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن الحكومة الفلبينية أصدرت تنبيهًا مهما أنها تهيب فيه بالمواطنين الكرام ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار “نورو / كاردينج”.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها تهيب بالمواطنين الكرام اخذ الحيطة والحذر وإتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار “نورو / كاردينج”، والذي ضرب العديد من المدن ويقترب من إقليم لوزون ” شمال وجنوب لوزون بما في ذلك مترو مانيلا”.

وقالت في بيانها من نصه: “تنبيه هام، تهيب السفارة بالمواطنين الكرام اخذ الحيطة والحذر وإتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار نورو / كاردينج والذي ضرب العديد من المدن ويقترب من إقليم لوزون ” شمال وجنوب لوزون بما في ذلك مترو مانيلا”، وفي حالة الطوارئ لا سمح الله نرجو التواصل”.

وأَضافت أنه في حالة الطوارئ – لا سمح الله-  فإنها ترجو من المواطنين سرعة التواصل على أرقام السفارة الموضحة أدناه:

الصورة

الكلمات الدلالية:
إعصار نورو الفلبين سفارة المملكة كاردينج مانيلا

مواد ذات صلة

المزيد
نهر دجلة في خطر.. بلاد الرافدين مهددة

نهر دجلة في خطر.. بلاد الرافدين مهددة

٠٢:٢٥ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
«المسند» يتوقع: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءاً من الغد

«المسند» يتوقع: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءاً من الغد

٠٨:٥٦ ص، الأربعاء، ١٢ فبراير ٢٠٢٠
انتشال «جثمانين».. عمان تعلن أول ضحايا إعصار شاهين وتكشف جنسيتهما

انتشال «جثمانين».. عمان تعلن أول ضحايا إعصار شاهين وتكشف جنسيتهما

٠٧:٠٨ م، الأحد، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١
نجران.. خلاف شخصي ينتهي بمداهمة منزل مواطن وإصابته بطلق ناري

نجران.. خلاف شخصي ينتهي بمداهمة منزل مواطن وإصابته بطلق ناري

١١:٥٦ م، الثلاثاء، ١٣ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *