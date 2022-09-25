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تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على هذه المناطق بالمملكة

تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على هذه المناطق بالمملكة

تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على هذه المناطق بالمملكة
٠٨:٣٣:٣٣ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة.

وأوضح خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من اليمن.

وعلى حسابه في “تويتر”، توقع أجواءً حارة نهارًا على معظم أجزاء ومناطق المملكة والخليج، مع هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية، مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية من المملكة.

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فيما أشار خبير الطقس، د. عبد الله المسند، إلى انخفاض محسوس في درجة الحرارة الصغرى، وقد يحتاج البعض لإشعال النار مساء بالبر، وأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار مع عواصف رعدية على مناطق جنوب المملكة.

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رياح وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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الأرصاد الباحة جازان حالة الطقس خبراء الطقس خريطة الأمطار عسير

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