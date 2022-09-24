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بعد وصول حاملة طائرات أمريكية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيًا باتجاه بحر اليابان
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بعد وصول حاملة طائرات أمريكية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيًا باتجاه بحر اليابان

بعد وصول حاملة طائرات أمريكية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيًا باتجاه بحر اليابان

بعد وصول حاملة طائرات أمريكية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيًا باتجاه بحر اليابان
٠٢:٥٦:٢٥ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه بحر اليابان والمعروف أيضا بالبحر الشرقي.

ويأتي إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل كوريا الشمالية، بعد يومين من وصول حاملة طائرات أمريكية نووية هناك لإجراء تدريبات مع حلفائها في المنطقة.

وجاء الإطلاق بعد تقارير تفيد بأن بيونج يانج تستعد على ما يبدو لإطلاق صاروخ باليستي يطلق من غواصة (SLBM)، وفقا للوكالة المركزية الكورية الجنوبية “يونهاب”.

يشار إلى أن هذا خامس إطلاق صاروخي من كوريا الشمالية منذ تولي إدارة يون سوك يول السلطة في مايو، حيث كانت آخر مرة أطلقت فيها بيونج يانج ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى في يونيو الماضي.

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس رونالد ريجان” قد وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في جنوب شرق البلاد يوم الجمعة لإجراء أول تدريبات مشتركة لها مع البحرية الكورية الجنوبية منذ خمس سنوات.

الكلمات الدلالية:
بحر اليابان حاملة طائرات صاروخ باليستي كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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