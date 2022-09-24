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شاهد.. دبلوماسي عراقي يشاهد مباراة كرة قدم أثناء اجتماع الأمم المتحدة.. و«الخارجية» تعلق
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شاهد.. دبلوماسي عراقي يشاهد مباراة كرة قدم أثناء اجتماع الأمم المتحدة.. و«الخارجية» تعلق

شاهد.. دبلوماسي عراقي يشاهد مباراة كرة قدم أثناء اجتماع الأمم المتحدة.. و«الخارجية» تعلق

شاهد.. دبلوماسي عراقي يشاهد مباراة كرة قدم أثناء اجتماع الأمم المتحدة.. و«الخارجية» تعلق
٠٢:٢٠:٢٦ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أثارت صورة تم التقاطها لدبلوماسي عراقي مفوض بحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وهو يشاهد مباراة لكرة القدم داخل قاعة الاجتماع، وهو ما أحدث موجة جدل وسخرية كبيرة.

وبعد انتشار الصورة التي أثارت الجدل، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا حول الموظف الدبلوماسي الذي انشغل عن عمله خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك بمتابعة مباراة كرة القدم.

وذكرت الوزارة في بيانها “نتابع موضوع الصورة التي تمّ تداولها لموظف دبلوماسي شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية”.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أنها “ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها”.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الخارجية العراقية دبلوماسي عراقي مباراة كرة قدم

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