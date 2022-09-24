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بالفيديو.. أمطار وبرد على محافظة الجائزة بمنطقة مكة المكرمة

بالفيديو.. أمطار وبرد على محافظة الجائزة بمنطقة مكة المكرمة

بالفيديو.. أمطار وبرد على محافظة الجائزة بمنطقة مكة المكرمة
٠٨:٣٧:٣٠ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد على محافظة الجائزة بمنطقة مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة برد محافظة الجائزة

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