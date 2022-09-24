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توقعات الأرصاد: أمطار على جازان وجريان للسيول في 7 محافظات

توقعات الأرصاد: أمطار على جازان وجريان للسيول في 7 محافظات

توقعات الأرصاد: أمطار على جازان وجريان للسيول في 7 محافظات
٠٣:٣٨:٤٣ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، على سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد.

كما توقع “الأرصاد” في تنبيهه جريان للسيول على محافظات الحرث، والدائر، وبني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
الارصاد امطار جازان سيول

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