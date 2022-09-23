بتفعيل «ستارلينك» للإنترنت.. إيلون ماسك يوجه ضربة قاسية لإيران

تواصل – فريق التحرير:

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، أنه سيفعل خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران، وذلك في خطوة تعد بمثابة ضربة قاسية لطهران التي تقمع المتظاهرين وتقيد الإنترنت.

وتأتي خطوة ماسك استجابة لتغريدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات “لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات” للإيرانيين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت أمس الجمعة توجيهات بتوسيع خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

تصاعد الاحتجاجات

وجاءت الخطوة بالتزامن مع تصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد بسبب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق، بعد أن دخلت في غيبوبة.

والجمعة، أعلنت منظمة العفو الدولية، أنه بينما يتزايد عدد القتلى في احتجاجات إيران، فإنه يجب على العالم أن يتخذ إجراءات هادفة ضد القمع الدموي لاحتجاجات الشعب الإيراني.

وأوضحت في بيان لها، أن شجاعة المتظاهرين لوفاة مهسا أميني تظهر شدة غضب الشعب الإيراني ضد القوانين التعسفية والقتل غير القانوني والقمع الواسع النطاق.

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