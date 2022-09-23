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«اليونيسيف» تحذر: 8 ملايين طفل سوداني بحاجة إلى المساعدة
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«اليونيسيف» تحذر: 8 ملايين طفل سوداني بحاجة إلى المساعدة

«اليونيسيف» تحذر: 8 ملايين طفل سوداني بحاجة إلى المساعدة

«اليونيسيف» تحذر: 8 ملايين طفل سوداني بحاجة إلى المساعدة
٠٥:٣٨:٠٦ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” من أن طفلاً من بين كل 3 أطفال في السودان يحتاج إلى المساعدات الإنسانية، وهو ما يمثل 8 ملايين طفل بزيادة بنسبة 35%؜ أي 2.7 مليون طفل مقارنة بعام 2020.

سوء التغذية ونقص العلاج

وأفادت المنظمة، في بيان لها، أن ذلك يرجع إلى انعدام الأمن الغذائي وأزمات المياه والصحة، حيث يعاني 3 ملايين طفل دون سن الخامسة في السودان من سوء التغذية الحاد، بينهم 650 ألفًا يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، ربما يموت نصفهم إذا تركو دون علاج.

وأضافت أن معدلات إعطاء اللقاحات في السودان تستمر في الانخفاض، حيث تضاعف عدد الأطفال الذين لم يتلقوا جرعة لقاح بين عامي 2019 و 2021م.

وفي سياق متصل، دعت المنظمة، في بيانها، المجتمع الدولي، للتضامن مع أطفال السودان، وتوفير التمويل اللازم لتغطية خطة الاستجابة البالغة 102 مليون دولار أمريكي، ولم يصل للمنظمة منها سوى 13% فقط.

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3.6 مليون طفل بدون تعليم

وبحسب اليونسيف فإن هناك 3.6 مليون طفل في السودان غير ملتحقين بالمدارس، في حين يتأثر 8.1 مليون طفل ممن هم داخل المدارس سلبًا بإغلاق المدارس.

ولا يحصل ما يقرب من 17.3 مليون شخص على مياه الشرب الأساسية، في حين لا يستطيع 24 مليون شخص الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة.

الكلمات الدلالية:
أطفال السودان ‏الأمم المتحدة السودان مساعدات إنسانية منظمة اليونيسيف

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