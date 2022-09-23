اليوم الوطني.. مسؤول: المملكة باتت محط أنظار العالم بمكافحة الفساد (فيديو)

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قال مدير الندوات في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، محمد بن لؤي، اليوم الجمعة، إن الدعم اللا محدود من قبل قيادة المملكة للهيئة جعل المملكة محط أنظار العالم في محاربة الفساد.

جاء ذلك خلال حديثه لفضائية “الإخبارية” السعودية، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني.

وأضاف لؤي: “نحن نقدر الدعم منقطع النظير الذي تقدمه القيادة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتعزيز النزاهة والشفافية، مع شركاء الهيئة من المجتمع المدني والمواطنين”.

دعم منقطع النظير

وتابع: “كما نقدر الدعم الذي تتلقاه الهيئة في مجال الرقابة الإدارية، والدعم الذي نتلقاه من القيادة في مجال التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة”.

وفي 23 من سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني، إحياء لذكرى توحيد نجد والحجاز، حين أصبحت المناطق المتحدة تحت راية المملكة العربية السعودية في عام 1932.

ومن أجل احتفالات اليوم الوطني، تكتسي الشوارع والمناطق كافة، منذ مطلع سبتمبر، من كل عام، باللون الأخضر، وترفرف أعلام المملكة على المنازل والسيارات، وفي الميادين الرئيسة.

“هي لنا دار” شعار اليوم الوطني

وجاء شعار اليوم الوطني 92 لعام 1444هـ بعنوان “هي لنا دار”، ليعكس الهوية الوطنية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

ويتصدر شعار اليوم الوطني السعودي 92 علم المملكة بلونه الأخضر المميز، وشعار اليوم الوطني “هي لنا دار” بالإضافة إلى عبارة “فداك روحي يا وطني”، لتعكس الاعتزاز بالانتماء، والتضحية في سبيل رفعة الوطن وريادته في العالم.

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