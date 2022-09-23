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خادم الحرمين يغرّد عن اليوم الوطني: ذكرى تعبّر عن الاعتزاز بأمجاده ووحدته بين الأمم
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خادم الحرمين يغرّد عن اليوم الوطني: ذكرى تعبّر عن الاعتزاز بأمجاده ووحدته بين الأمم

خادم الحرمين يغرّد عن اليوم الوطني: ذكرى تعبّر عن الاعتزاز بأمجاده ووحدته بين الأمم

خادم الحرمين يغرّد عن اليوم الوطني: ذكرى تعبّر عن الاعتزاز بأمجاده ووحدته بين الأمم
٠٣:٥٨:٠٨ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أكد خادم الحرمين الشريفين، أن ذكرى اليوم الوطني، تعبّر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن، والفخر بمكانته ووحدته بين الأمم، التي أسست قواعد هذا البنيان الشامخ. اللهم احفظ لنا بلادنا، وأدِم عليها الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
الكلمات الدلالية:
الأمن الاستقرار الوحدة اليوم الوطني خادم الحرمين

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