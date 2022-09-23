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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الحسرة على مَنْ مات ولم تَمُتْ ذنوبه معه
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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الحسرة على مَنْ مات ولم تَمُتْ ذنوبه معه

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الحسرة على مَنْ مات ولم تَمُتْ ذنوبه معه

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الحسرة على مَنْ مات ولم تَمُتْ ذنوبه معه
٠٢:٣٩:٥٧ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور صالح بن حميد، في خطبة الجمعة اليوم، إن الحسرة الكبرى تكون على من مات ولم تمت ذنوبه معه، أي من سن سنة سيئة وبسبب ذلك تكتب الذنوب عليه حتى بعد وفاته.

وأضاف أن “البكاء لا يكون على النفس إذا ماتت ولكن البكاء على التوبة إذا فاتت، فعلى كل منا المسارعة بالتوبة قبل فوات الأوان، ويقول المولى تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم”.

أموات تجري عليهم أجورهم

وأشار إلى أنه في مقابل ذلك “هناك أموات تجري عليهم أجورهم وهم في قبورهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.

وتابع: “كما يقول صليى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، رواه مسلم”.

وأكمل: “فيا حسرة من مات ولم تمت ذنوبه معه، ليس البكاء على النفس إذا ماتت ولكن البكاء على التوبة إذا فاتت”.

ووفق بن حميد، فإن “الأموات لا يحتاجون إلا الدعاء والصدقة وقصاء الديون والعمرة وغيرها”، من الأمور التي تنفعهم في قبورهم، وعلينا ألا نقف عند حد الحسرة والتحسر عليهم، ولكن أن نقدم لهم ما ينفعهم في آخرتهم.

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الكلمات الدلالية:
التوبة الخطبة المسجد الحرام خطبة الجمعة صالح بن حميد مكة المكرمة

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