هل حصلت على نُزهة من قبل في يوم الإجازة بحديقة المطار بأبها؟.. جولة للمتعة والاستجمام

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، سواء كان رفقة أسرته أو أصدقائه، يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولعائلتك.

نقدم لك اليوم نزهة لحديقة المطار بأبها في منطقة عسير، والتي تتيح لك التمتع بمناظر خلابة وأجواء طبيعية رائعة.

حديقة المطار بأبها

تُعد حديقة مطار أبها أكبر حديقة في منطقة عسير، فهي تمتد على مساحة تزيد عن 125.000 متر مربع، وتشمل مجموعة من المساحات الخضراء الشاسعة ومناطق ألعاب الأطفال ونافورة تتوسط الحديقة والعديد من مسارات المشي ومقاعد الجلوس ومناطق النزهات.

وما يخطف الأنظار في الحديقة وجود مجرى مائي يصل طوله إلى 260 متر وتتوزع عليه ثلاثة جسور خشبية بتصاميم مذهلة.

موقع متميز

حرصت أمانة منطقة عسير في اختيار موقع حديقة المطار وللاستفادة من المزايا الطبيعية والمعطيات الجمالية للموقع الذي تم اختياره بعناية بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والمسؤولين في مطار أبها.

محتويات حديقة المطار

منطقة ألعاب الأطفال

تحتوي الحديقة على منطقة ألعاب للأطفال على مساحة 750مترًا مربعًا ونافورة مائية في وسط الحديقة في باحة تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع.

ممرات مشاة وجلسات

كما يوجد بحديقة المطار بأبها عدد كبير من الممرات للمشاة والجلسات المغطاة بالمظلات.

مجرى مائي

كما تحتوي الحديقة على مجرى مائي يصل طوله إلى 260 متراً تتوزع عليه ثلاثة جسور خشبية روعي به الجانب الجمالي.

مسجد ودورات مياة

يوجد بحديقة مطار أبها كافة المرافق والخدمات والتي تشمل مسجدًا على مساحة تزيد على 380 متراً مربعاً، بالإضافة إلى العديد من الحمامات العامة.

كافتيريا

يوجد بالحديقة عدد 2 كافتيريا لتقديم العصائر والمشروبات الساخنة والوجبات الخفيفة لزوار الحديقة.

موقف سيارات

يوجد مواقف للسيارات تتسع لأكثر من 560 سيارة.

كافيهات

تضم الحديقة عدد من الكافيهات منها، مقهى أم سيفينتي أبها حديقة المطار، ومقهى دارك فانيلا

التعرف على مخطط الحديقة

توفر حديقة المطار في أبها مخططاً تعريفياً عن محتوياتها من خلال خريطة موجودة في الحديقة و التي تشرح أماكن وجود مناطق الترفيه بالإضافة إلى المطاعم و المقاهي و المحلات و المسجد و غيرها من الأماكن من خلال رسومات و كتابات توضيحية.

المشي تحت الممر المضيئ

من أجمل المناطق التي تقوم باستقبال الزائرين هو الممر المضيئ عند المدخل الرئيسي للحديقة و الذي يستقبل الزائرين بالأضواء الساطعة التي تزين سقف القناطر الممتدة على طول الممر وصولاً إلى ساحة الحديقة و التي تعد من أجمل المناطق لالتقاط الصور التذكارية.

الجلوس في ساحات الحديقة

توفر الحديقة العديد من الجلسات في المقاهي و المطاعم إلا أن أغلب الجلسات المفتوحة تكون في المقاعد الخشبية و الحجرية التي توفرها الحديقة وسط ساحاتها التي تلتف من حولها المناظر الخضراء الطبيعية و الأشجار الجميلة و النوافير الراقصة.

زيارة متجر الهدايا

يوجد ضمن الحديقة العديد من المحلات الصغيرة التي تحتوي على مختلف البضائع التي تصلح لتكون هدايا جميلة و مميزة مقدمة من قبل الزائرين إلى أحبائهم سواءاً القادمين إلى مدينة أبها أو الخارجين منها أيضاً.

ملاهي حديقة المطار أبها

تضم ملاهي حديقة المطار أبها العاب ممتعة للأطفال مما يجعلها من الأماكن المثالية لدخول الأطفال في أبها.

مواعيد حديقة المطار أبها

السبت، نعمل على مدار 24 ساعة

الأحد، نعمل على مدار 24 ساعة

الإثنين، نعمل على مدار 24 ساعة

الثلاثاء، نعمل على مدار 24 ساعة

الأربعاء، نعمل على مدار 24 ساعة

الخميس، نعمل على مدار 24 ساعة

الجمعة، نعمل على مدار 24 ساعة

موقع حديقة مطار أبها

يمكنك الوصول إلى حديقة مطار أبها من خلال خرائط جوجل بالضغط هنا :