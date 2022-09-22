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بريطانيا تتخذ هذه الخطوة الخطيرة لتأمين احتياجاتها من الغاز
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بريطانيا تتخذ هذه الخطوة الخطيرة لتأمين احتياجاتها من الغاز

بريطانيا تتخذ هذه الخطوة الخطيرة لتأمين احتياجاتها من الغاز

بريطانيا تتخذ هذه الخطوة الخطيرة لتأمين احتياجاتها من الغاز
١٢:٠٩:٥١ ص، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

برغم المخاطر المحتملة؛ قررت الحكومة البريطانية رفع الحظر المفروض على عمليات التكسير لاستخراج الغاز الصخري، والذي كان مفروضا في إنجلترا منذ عام 2019؛ بسبب الاهتزازات الأرضية.

وتوقعت الحكومة البريطانية أن يبدأ استخدام الغاز الصخري في غضون 6 أشهر، إلا أن الخبراء يقولون إن العملية قد تستمر عقودًا من الزمن.

من جانبهم؛ حذر خبراء المناخ من أن رفع الحظر يعزز من استخدام بريطانيا للوقود الأحفوري في الوقت الذي يجب عليها التوجه فيه نحو الطاقة المتجددة.

وقال وزير الأعمال والطاقة، جاكوب ريس موغ: “إن تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة يعتبر أولوية مطلقة في الوقت الحالي، بسبب الأزمة الأوكرانية، واستخدام الطاقة كسلاح”.

وأضاف موغ: “أنه على الحكومة البريطانية أن تعمل على استكشاف جميل السبل المتاحة بهدف جعل المملكة المتحدة مصدرا صافيًا للطاقة بحلول عام 2040، بما في ذلك العمل على إنتاج الطاقة المتجددة، وطاقات النفط والغاز”.

وحظرت بريطانيا عمليات التكسير الصخري بعد حدوث سلسلة من الاهتزازات الأرضية، في سنة 2019.

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الغاز الأحفوري الغاز الصخري خطوات استثنائية خطوات بريطانية فصل الشتاء

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