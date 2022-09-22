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«بايدن» يدعو شركات الطاقة لخفض الأسعار: حققتم أرباحًا قياسية
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«بايدن» يدعو شركات الطاقة لخفض الأسعار: حققتم أرباحًا قياسية

«بايدن» يدعو شركات الطاقة لخفض الأسعار: حققتم أرباحًا قياسية

«بايدن» يدعو شركات الطاقة لخفض الأسعار: حققتم أرباحًا قياسية
١٠:٤٢:١٤ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أسعار البنزين انخفضت هذا الصيف بمقدار 1.3 دولار، داعيًا شركات الطاقة إلى خفض الأسعار بعد أن حققت أرباحًا طائلة، في ظل أزمة الوقود العالمية، على خلفية العقوبات ضد روسيا.

وكتب الرئيس الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :”انخفضت أسعار البنزين بمقدار 1.3 دولار هذا الصيف، هذه بشرى سارة للعائلات”.

وأضاف: ومع ذلك، فإن شركات الطاقة تحقق أرباحا قياسية.. كما أن هوامش تجار التجزئة تزيد بنسبة 30٪ عن المعدل الطبيعي”.

وأردف بالقول إن “الشركات بحاجة إلى تخفيض الأسعار حتى يتمكن المستهلكون من الادخار”.

الكلمات الدلالية:
اسعار الطاقة الرئيس الأمريكي بايدن شركات الطاقة

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