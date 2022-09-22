تعرف على خدمات «الجوازات» .. تجديد واستلام جواز السفر وهوية مقيم والتسجيل في أبشر

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تتعدد مهام وخدمات المديرية العامة للجوازات، للتيسير على المواطن والمقيم، في مختلف مناطق المملكة، والتي تتمثل في تجديد جواز السفر، والحصول على جواز السفر الإلكتروني، وخدمات تجديد الهوية للمقيم، والتسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون.. وغيرها من الخدمات.

تجديد هوية مقيم

وفي هذا السياق، كشفت الإدارة العامة للجوازات إنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم. وأوضحت الجوازات أنه ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم؛ بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة: ـ 3 شهور

ـ 6 أشهر

ـ 9 أشهر

ـ 12 إلى 24 شهرا

التسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون

كذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات عن خطوات التسجيل في منصة أبشر المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وتشمل خطوات التسجيل في الخدمة: 1 ـ الدخول على بوابة وزرة الداخلية من خلال الرابط التالي: 2 ـ تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم. 3 ـ تأكيد عملية التسجيل. ـ تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل “أبشر ومن خلال بنوك المملكة. المستفيدون من الخدمة: ـ مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي

ـ التابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام

ـ حاملو تأشيرات الزيارة وللاستفادة من جميل الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم على منصة أبشر، بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

استلام جواز السفر عبر البريد

كذلك تتيح المديرية العامة للجوازات، استلام جواز اسفر عبر البريد السعودي “سبل”، بكل سهولة، من خلال الخطوات التالية: 1 – طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر. 2 – التوجه لأقرب مكتب للبريد السعودي مع إحضار الجواز القديم والتأكد من العنوان الوطني الخاص بك. اقرأ أيضًا: الجوازات تتيح خدمة طلب تقرير «مقيم» عبر منصة «أبشر»

تقديم بلاغ تغيّب العمالة المنزلية

أيضا أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، الأحد الماضي شروط تقديم بلاغات التغيّب للعمالة المنزلية، والتي تشمل ما يلي:.

1-أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية. 2-أن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول. 3-يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على منصة “أبشر”. 4-ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل. 5-إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًا. اقرأ أيضًا: 4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية.. تعرّف عليها

خدمة طلب تقرير «مقيم»

كذلك أتاحت المديرية العامة للجوازات؛ خدمة طلب تقرير “مقيم” من منصة أبشر الإلكترونية.

وأكدت الجوازات أن خدمة طلب تقرير مقيم تمكن من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى صاحب العمل لتقديمه إلى الجهات الرسمية، حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة.

“الجوازات” وسجل الأسرة

أيضا أوضحت المديرية العامة للجوازات، بأن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، مؤكدة أنه يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.