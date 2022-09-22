تعرف على خدمات «الجوازات» .. تجديد واستلام جواز السفر وهوية مقيم والتسجيل في أبشر
تواصل – فريق التحرير:
تتعدد مهام وخدمات المديرية العامة للجوازات، للتيسير على المواطن والمقيم، في مختلف مناطق المملكة، والتي تتمثل في تجديد جواز السفر، والحصول على جواز السفر الإلكتروني، وخدمات تجديد الهوية للمقيم، والتسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون.. وغيرها من الخدمات.
تجديد هوية مقيم
وأوضحت الجوازات أنه ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم؛ بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة:
ـ 3 شهور
ـ 6 أشهر
ـ 9 أشهر
ـ 12 إلى 24 شهرا
التسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون
كذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات عن خطوات التسجيل في منصة أبشر المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.
1 ـ الدخول على بوابة وزرة الداخلية من خلال الرابط التالي:
2 ـ تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم.
3 ـ تأكيد عملية التسجيل.
ـ تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل “أبشر ومن خلال بنوك المملكة.
المستفيدون من الخدمة:
ـ مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
ـ التابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام
ـ حاملو تأشيرات الزيارة
وللاستفادة من جميل الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم على منصة أبشر، بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.
استلام جواز السفر عبر البريد
كذلك تتيح المديرية العامة للجوازات، استلام جواز اسفر عبر البريد السعودي “سبل”، بكل سهولة، من خلال الخطوات التالية:
1 – طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر.
2 – التوجه لأقرب مكتب للبريد السعودي مع إحضار الجواز القديم والتأكد من العنوان الوطني الخاص بك.
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تقديم بلاغ تغيّب العمالة المنزلية
أيضا أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، الأحد الماضي شروط تقديم بلاغات التغيّب للعمالة المنزلية، والتي تشمل ما يلي:.
1-أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية.
2-أن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.
3-يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على منصة “أبشر”.
4-ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.
5-إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًا.
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خدمة طلب تقرير «مقيم»
كذلك أتاحت المديرية العامة للجوازات؛ خدمة طلب تقرير “مقيم” من منصة أبشر الإلكترونية.
“الجوازات” وسجل الأسرة
أيضا أوضحت المديرية العامة للجوازات، بأن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، مؤكدة أنه يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.
كذلك حددت الجوازات، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة ضرورة حجز موعد إلكتروني في حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.
وأشارت المديرية العامة للجوازات، إلى أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر، مؤكدة أنه لا يمكن إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيس، ويجب إصدار جواز مستقل لكل فرد.
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