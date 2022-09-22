حساب المواطن: 5 خطوات للحصول على الدعم لمن لديه سجل تجاري

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أن هناك 5 خطوات للحصول على الدعم لمن لديه سجل تجاري.

جاء ذلك في إفادة للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على أحد المواطنين.

ووجه أحد المستفيدين سؤالاً لخدمة المستفيدين قال فيه: “أنا طالب مستقل بالسكن لكن والدي لديه محلات باسمي هل ينقص من مبلغ الاستقلال حقي؟”.

ورد حساب المواطن عليه قائلاً: في حال وجود سجل تجاري باسمك لابد من اتباع الخطوات التالية:

1-الإفصاح عن السجل التجاري.

2-اختيار نوع الدخل وهو نشاط تجاري.

3-اختيار مصدر الدخل وهو سجل تجاري.

4- إضافة الدخل.

5-الضغط على حفظ.

وأضاف الحساب أنه “في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الجمعة، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، قبل نحو 10 أيام، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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