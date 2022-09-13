تضم 27078 كتابًا.. الشيخ صالح بن حميد يوقف مكتبته على الجامعة الإسلامية

تواصل ـ فريق التحرير:

أوقف معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، حفظه الله، مكتبته التي رعاها وبناها على مدار 64 عاما، على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وذلك ليلة أمس الثلاثاء.

وأكد معالي الدكتور حميد في كلمة له أثناء تدشين تلك المكتبة في الجامعة الإسلامية، أن مكتبته هذه التي جمعها كتابا كتابا على مدار أكثر من ستين عاما خلت، مؤكدا أن منها مراجع دراسته الأولى.

من جانبه دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مكتبة معالي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية، وذلك بحضور سمو رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، ووكلاء الجامعة ومسؤوليها.

وأشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بمسيرة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، المستشار بالديوان الملكي، والذي يُعد أحد رجالات هذه الدولة المباركة الذي سخر جهوده وعلمه طيلة عقود من الزمن في خدمة دينه ومليكه وبلاده.

وبين سموه أن مسيرته العلمية والعملية توّجت معاليه ليتبوأ المهام والمناصب المؤثرة في خدمة الوطن، وتواصلت عطاءاته في كل المواقع التي شغلها ليكون مثالاً يُحتذى به في الإخلاص في العمل وخدمة العلم والوفاء للوطن.

وعقب التدشين، تجوّل الأمير فيصل بن سلمان، في مكتبة الشيخ بن حميد، التي تُعد من المصادر العلمية المهمة لطلاب العلم والباحثين، إذ تحتوي على أكثر من 10 أنواع من العلوم والفنون في الدعوة الإسلامية والعقائد وعلوم القرآن والحديث والمذاهب الفقهية وعلوم الاجتماع وعلوم اللغات والأدب العربي والثقافة الإسلامية والمعارف العامة والموسوعات، ويبلغ عدد العناوين فيها 14405 عنواناً وتضم 27078 كتاباً ومجلة علمية.