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وزارة التعليم: 4 شروط للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

وزارة التعليم: 4 شروط للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

وزارة التعليم: 4 شروط للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
٠٦:٣٨:٠٥ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، تفاصيل وضوابط المشاركة في الأولمبياد الوطنية للإبداع العلمي “إبداع 2023”.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأولمبياد يستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وحددت والوزارة شروط المشاركة في أولمبياد إبداع 2023 كالتالي:

1- يحق للطالب المشاركة بمشروع واحد فقط على أن يكون المشروع فرديًا.

2- استكمال مراحل التسجيل.

3- أن تكون المشاركة ضمن مجالات «إبداع» ولا يسمح للمشارك بتغيير المجال بعد تحكيم المشروع.

4- أن تكون المشاركة عملاً أصيلاً وغير مسبوق ويسمح به إذا كان تطويرًا لعمل سابق، وجهدًا شخصيًا للمشارك.

ويمكن للراغبين من الطلاب والطالبات في التسجيل بالأولمبياد من خلال موقع المسابقة عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
إبداع 2023 الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي التعليم موهبة وزارة التعليم

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