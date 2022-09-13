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يحقق 4 أهداف.. «أرامكو» تطلق الممر العالمي للذكاء الاصطناعي
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يحقق 4 أهداف.. «أرامكو» تطلق الممر العالمي للذكاء الاصطناعي

يحقق 4 أهداف.. «أرامكو» تطلق الممر العالمي للذكاء الاصطناعي

يحقق 4 أهداف.. «أرامكو» تطلق الممر العالمي للذكاء الاصطناعي
٠٤:٢١:٥١ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، المهندس أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أن الشركة بصدد إطلاق مشروع الممر العالمي للذكاء الاصطناعي.

تبادل الخبرات ودعم المواهب الوطنية

وقال الناصر في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، اليوم، إن المشروع ما زال في المراحل المبكرة وهو مجمع للترويج للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز وبناء ومساعدة المواهب الوطنية، وكذلك دعم الشركات الناشئة مع شركاء عالميين.

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وأضاف الناصر إلى أنه أُطلق عليه ممر عالمي؛ لأنه يساعد في جهود نقل المعرفة وتبادل الأفكار وتقديم الحلول بين المملكة ودول العالم، وأرامكو السعودية وهو عنصر محفز لدعم مثل هذا النشاط المهم.

أهداف ممر الذكاء الاصطناعي

وأفاد الرئيس التنفيذي لأرامكو أن مشروع الممر العالمي للذكاء الاصطناعي يستهدف 4 أمور رئيسة وهي:

1- تأسيس مركز تميّز لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لأرامكو والجهات المهتمة في المملكة بهذه التقنية ذات الآفاق الهائلة.

2- تعزيز جهود تطوير منظومة الملكية الفكرية عالية التأثير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتسويق منتجات الملكية الفكرية تجاريًا.

3- تدريب الكفاءات السعودية الشابة وتطويرها في مجالات الذكاء الاصطناعي.

4- دعم جيل جديد من الشركات السعودية الناشئة المعتمدة في نشاطها على الذكاء الاصطناعي.

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