خبير دولي: الذكاء الاصطناعي أسهم في اكتشاف السرطان والسكري

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قال البروفيسور يورغن شميدهوبر، رئيس مبادرة الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، إن تقنية الذكاء الاصطناعي أسهمت في اكتشاف الكثير من الأمراض، ومنها السرطان والسكري.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت بالرياض.

تحسين حياة البشرية

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أسهم في تحقيق تقدم كبير في العديد من المجالات التي أسهمت في تحسين حياة البشرية عامة، ومنها المجال الصحي.

ولفت إلى أنه لابد أن نبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في الاكتشافات الطبية الحديثة التي تمت عبر الأجهزة الرقمية وما تقوم به تلك الأجهزة في العديد من المجالات مثل التحاليل الطبية وغيرها.

ولفت إلى أن هناك تطورات مهمة سيحدثها الذكاء الاصطناعي في المستقبل أيضًا، مثلما أحدث تطورات في مجال الهواتف الذكية وفي مجالات التعلم والتقنيات الحديثة في التعلم عبر الروبوتات ودون الحاجة إلى معلم، وغيرها من مجالات تحسين حياة البشرية.

القطاع الرقمي

وفي وقت سابق، الثلاثاء، انطلقت في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

فرصة للمهتمين بالذكاء الاصطناعي

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

وتناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يتم خلال أعمال القمة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية، في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

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