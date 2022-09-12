المياه الوطنية: 9 خطوات لتعديل عدد وحدات العداد
تواصل – فريق التحرير:
حددت شركة المياه الوطنية بالتفصيل طريقة وخطوات تعديل عدد وحداد عداد المياه للتيسير المستهلك.
جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي ” العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه “مرحباً .. أريد تقسيم العداد على وحدتين عن طريق الموقع.. كيف يتم ذلك؟”.
وأجابت الشركة بقولها : حياك الله .. بإمكانك تعديل عدد الوحدات من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:
– تسجيل دخول للتطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
– الضغط على خدمات
– الضغط على كل الخدمات
– الضغط على خدمات الوحدة
– ثم تحديث عدد الوحدات
– ثم تحديد سبب تعديل عدد الوحدات
– ثم تحميل البيانات المطلوبة
– ثم الموافقة على الشروط و الأحكام
– ثم إرسال الطلب
حياك الله أخوي أبو سيف،،
بإمكانك تعديل عدد الوحدات من خلال التطبيق:
تسجيل دخول > خدمات > كل الخدمات > خدمات الوحدة >
تحديث عدد الوحدات > تحديد سبب تعديل عدد الوحدات > تحميل البيانات المطلوبة > الموافقة على الشروط و الأحكام > إرسال الطلب
https://t.co/Ima4HrSYYG
طاب يومك..
— العناية بالعملاء (@NWCcare) September 6, 2022