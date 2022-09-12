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المياه الوطنية: 9 خطوات لتعديل عدد وحدات العداد
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المياه الوطنية: 9 خطوات لتعديل عدد وحدات العداد

المياه الوطنية: 9 خطوات لتعديل عدد وحدات العداد

المياه الوطنية: 9 خطوات لتعديل عدد وحدات العداد
٠٧:٤١:٤٣ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت شركة المياه الوطنية بالتفصيل طريقة وخطوات تعديل عدد وحداد عداد المياه للتيسير المستهلك.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي ” العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه “مرحباً .. أريد تقسيم العداد على وحدتين عن طريق الموقع.. كيف يتم ذلك؟”.

وأجابت الشركة بقولها : حياك الله .. بإمكانك  تعديل عدد الوحدات من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

– تسجيل دخول للتطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

– الضغط على خدمات

– الضغط على كل الخدمات

– الضغط على خدمات الوحدة

– ثم تحديث عدد الوحدات

– ثم تحديد سبب تعديل عدد الوحدات

– ثم تحميل البيانات المطلوبة

– ثم الموافقة على الشروط و الأحكام

– ثم إرسال الطلب

الكلمات الدلالية:
المياه المياه الوطنية عداد المياه وحدات عداد المياه

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