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الإرهاب الهندوسي يحاصر مسجدًا في الهند: سنغسل الأرض بالدم ونريكم مكانتكم (فيديو)

الإرهاب الهندوسي يحاصر مسجدًا في الهند: سنغسل الأرض بالدم ونريكم مكانتكم (فيديو)

الإرهاب الهندوسي يحاصر مسجدًا في الهند: سنغسل الأرض بالدم ونريكم مكانتكم (فيديو)
١٢:٠١:٠٩ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق إرهاب الهندوس في ممارسة العنصرية والتهديد بالدم للمسلمين داخل المساجد وخارجها.

وفي إطار احتفالات يقومون بها باسم يوم “غانيش تشاتورثي”، قاموا بمحاصرة أحد مساجد المسلمين في مدينة غولبارغا بولاية كارناتاكا، وسط هتافات وموسيقى صاخبة وأغاني تهديد ووعيد للمسلمين.

وحسب مغردون فإن كلمات الأغاني تقول : “سنغسل الأرض بالدم ونريكم مكانتكم”.

ويتعرض المسلمون في الهند لاضطهاد عنصري وطائفي، يصل إلى حد القتل والتهجير برعاية الحكومة.

الكلمات الدلالية:
المسلمين الهند الهندوس عنصرية مساجد

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