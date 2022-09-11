الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
20 مليون ريال.. رفع الحد الأعلى للعقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا
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استفاد منها 190 ألفًا.. العدل: نقل ملكية العقارات إلكترونيًا متاح على مدار الساعة

استفاد منها 190 ألفًا.. العدل: نقل ملكية العقارات إلكترونيًا متاح على مدار الساعة

استفاد منها 190 ألفًا.. العدل: نقل ملكية العقارات إلكترونيًا متاح على مدار الساعة
٠٥:١٩:٣٠ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

كشفت وزارة العدل عن إجمالي المستفيدين من خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات (نقل ملكية العقارات إلكترونيا)؛ إذ بلغ الإجمالي نحو 190 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية: Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa ، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

الإفراغ العقاري عبر بوابة ناجز

وأفادت بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً طوال أيام الأسبوع عبر بوابة ناجز، وفق خطوات سهلة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من استيفاء ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي تعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

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الكلمات الدلالية:
الإفراغ الإلكتروني العقارات ملكية العقارات ناجز نقل ملكية العقارات وزارة العدل

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