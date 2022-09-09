المملكة تدين الهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت البنية التحتية الرقمية.

الدعم والتضامن

وأكدت المملكة دعمها وتضامنها مع جمهورية ألبانيا فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها السيبراني.

وشدّدت المملكة في هذا الإطار على أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية للمحافظة على السلم في الفضاء السيبراني، وتطوير القدرات المتخصصة لضمان استمرار الجهود في التصدي للتهديدات السيبرانية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمكافحة هذه التهديدات.

وكان حلف شمال الأطلسي “الناتو” قد أعرب عن تضامنه مع ألبانيا بعد تعرضها لهجمات سيبرانية إيرانية.

وأكد الحلف الدولي، استعداده للوقوف بجانب ألبانيا ضد ممارسات طهران التي أصبحت تهدد أمن ومصالح كثير من دول العالم.

ويوم أمس، أعلنت ألبانيا أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية هجوم سيبراني عليها.

ألبانيا تطرد سفير إيران

وأكدت أنها طردت السفير الإيراني وطالبته بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، بعدما أثبتت التحقيقات أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة، وأن هجوم إيران السيبراني وقع منتصف يوليو الماضي وأضر كثيرًا في البلاد.

وطالب رئيس الوزراء الألباني، من جميع الدبلوماسيين الإيرانيين، مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، حسب “رويترز”.

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