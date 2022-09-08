الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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الرئيس الجزائري يقيل 6 وزراء

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الرئيس الجزائري يقيل 6 وزراء

الرئيس الجزائري يقيل 6 وزراء

الرئيس الجزائري يقيل 6 وزراء
١٠:٢٨:٣٧ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون اليوم، 6 وزراء في حكومة أيمن بن عبدالرحمن، حيث قرر تغيير حقائب الداخلية والصحة والتعليم العالي والصناعات الصيدلانية والنقل والأشغال العامة والموارد المائية.

وحسب المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية سمير عقون، فقد تم تعيين إبراهيم مرّاد وزيراً للداخلية خلفا لكمال بلجود الذي عيّن وزيراً للنقل، وأُسندت حقيبة وزارة التعليم العالي إلى كمال بداري خلفاً لعبدالباقي بن زيان.

ولم يشمل التعديل وزارة الخارجية التي احتفظ بها رمطان لعمامرة.

وكان الرئيس الجزائري المنتخب في 12 ديسمبر 2019م شكَّل أول حكومة له في 2 يناير2020م.

الكلمات الدلالية:
اطاحة بوزراء الجزائر تبون تعديل وزاري

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