تقرير خطير من وكالة الطاقة بشأن النووي الإيراني: تبعد خطوة واحدة عن «التخصيب التسليحي»

تواصل – فريق التحرير:

عبرت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها العميق بشأن قيام إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة نحو مستويات صنع الأسلحة.

وأكدت الوكالة الدولية، أن المخاوف تزداد إزاء إحجام طهران عن المشاركة في تحقيق أصبح نقطة شائكة في جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

كذلك أبلغت الوكالة أبلغت الدول الأعضاء، في تقريرها الفصلي السري، بأنها تعتقد أن إيران لديها ما يقدر بنحو 55.6 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء انشطارية تبلغ 60 في المئة تقريبا، بزيادة تقدر بـ 12.5 كيلوغراما مقارنة بشهر مايو الماضي، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وتؤكد الوكالة، أن التخصيب لدرجة النقاء يمثل خطوة تقنية لا تبعد سوى خطوة واحدة أخرى عن مستويات التخصيب التسليحي التي تبلغ تسعين في المئة.