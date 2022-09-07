تعرف على أبرز خدمات هيئة تقويم التعليم والتدريب.. «اختبار الرخصة المهنية» في المقدمة

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، بمثابة أداة تقويمية تم تقنينها من أجل قياس مدى تحقيق المعايير التربوية العامة لدى المتقدم للحصول على الرخصة المهنية.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية تنقسم إلى قسمين أساسيين وهما:

1- الاختبار التربوي العام الذي يشترك به كافة المعلمين والمعلمات.

2- الاختبار التخصصي للرخصة الذي يهتم بمفاهيم التخصص وبياناته.

أهمية اختبار الرخصة المهنية

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين مهمنة جدا لممارسة المهنة، حيث تعد الرخصة المهنية للمعلمين وثيقة تصدر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب لشاغلي الوظائف التعليمية، ممن هم على رأس العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو للخريجين وذلك وفق معايير محددة.

ووفقا لما أكدته هيئة تقويم التعليم والتدريب، فإنه بمجرد الحصول على رخصة معلم فهذا يعني أهلية المعلم لمزاولة مهنة التعليم أو التدريس في المملكة.

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رابط التسجيل في الرخصة المهنية

ويمكن للمعلمين والمعلمات وفقا لما أعلنته الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب في استقبال طلبات التسجيل وذلك عبر رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يشار إلى أن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية، للرجال بدأ اعتباراً من تاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس 2022، ويستمر حتى تاريخ الثامن من أكتوبر 2022.

وبينت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن التسجيل في الرخصة المهنية للنساء بدأ اعتباراً من تاريخ الخامس من سبتمبر 2022، ويستمر حتى السادس والعشرون من نوفمبر 2022.

وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات يتم فقط من خلال نظام الرخص الالكتروني المختص بكافة الأمور المتعلقة بالرخصة المهنية.

ورش عمل للتدريب والتأهيل

في سياق آخر، أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المملكة، سلسلة من ورش وحلقات العمل والتدريب في إطار مشروع التعاون بين الهيئة والمنظمة.

ويأتي التعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب لتحسين نظم بيانات تقويم التعليم والتدريب وأطرها ومؤشراتها وتطوير آليات التقويم وضمان تكاملها وفاعلية الإجراءات والعلاقات بين الجهات ذات الشأن في السعودية.

مناقشة النتائج والتوصيات

وتهدف سلسلة حلقات العمل إلى مناقشة النتائج والتوصيات التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي بعد مراجعة أنظمة تقويم التعليم والتدريب وإدارة البيانات ذات العلاقة في المملكة، كما تتضمن ورش العمل العديد من العروض والمناقشات في المجالات التي تتصل بالعملية التعليمية والتدريبية في المملكة، والممارسات الدولية.

يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب،هي الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفايتهما وإسهامها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وتحرص الهيئة على الشراكة مع المنظمات العالمية ذات الخبرة في تقويم التعليم والتدريب ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للإفادة مما لديها من خبرات وتجارب دولية، وتأكيدًا على الحضور الدولي للمملكة بصفتها عضوًا في مجموعة العشرين وإحدى الدول ذات التأثير العالمي.

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