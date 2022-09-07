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خام برنت دون مستويات الـ 90 دولارا للبرميل

خام برنت دون مستويات الـ 90 دولارا للبرميل

خام برنت دون مستويات الـ 90 دولارا للبرميل
٠٥:١٩:٣١ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في تغير سريع وملحوظ؛ تراجع خام برنت بنحو 3.5% ، أي إلى ما دون مستويات الـ 90 دولارا للبرميل.

وأول هذا الأسبوع أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام زادت حوالي 593 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، بينما هبط مخزون البنزين بنحو 3.4 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.7 مليون برميل.

وسجل خام برنت القياسي هبوطًا بنسبة 5.5% أو ما يعادل 5.78 دولار عند 99.31 دولار للبرميل بعدما لامست المستوى 97.55 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات، كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 5.5% أو 5.37 دولار ليسجل 91.64 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط، بأكثر من 5% بنهاية التعاملات، تزامنًا مع تنامي المخاوف من ارتفاع المعروض النفطي في الأسواق بالتزامن مع مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتفشي الإغلاقات في الصين تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الدولار.

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