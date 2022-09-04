على رأسهم «خامنئي ورئيسي».. حيلة إيرانية لرفع العقوبات عن الإرهابيين

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف تقرير حديث عن تسجيل صوتي مسرب من برلمان النظام الإيراني أن هناك صفقة إيرانية مقترحة تهدف إلى التحايل جزئيًا على مراجعة الكونجرس للاتفاقية النووية الإيرانية.

وبحسب التسجيل الصوتي المسرب؛ الذي حصلت عليه منظمة إيران الدولية الإخبارية ومقرها لندن؛ كشفت الخطوط العريضة للاتفاق النووي، بما في ذلك اتفاق إدارة بايدن الواضح على إسقاط العقوبات ضد المسؤولين الإيرانيين المتورطين في مقتل جنود أمريكيين وهجمات إرهابية أخرى.

وهو ما يعني رفع العقوبات عن إيران وكبار المسؤولين المتورطين في القتل الجماعي،فوفق ما كشف عنه تقريره، وافقت إدارة بايدن على إلغاء الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13876، الذي يستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، وكذلك العميد السابق في الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) العميد حسين دهقان.

يقول غابرييل نورونها، المستشار الخاص السابق لشؤون إيران في وزارة الخارجية الأمريكية، إنه بناءً على ما كشفت عنه طهران، «بالإجمال، يمكن استبعاد أكثر من 170 فردًا وكيانًا من العقوبات الأمريكية قبل مراجعة الكونجرس».

وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن تقرير نورونها استنادا إلى تسجيل صوتي مسرب من النظام الإيراني، قال «لن نعلق على التسريبات أو المزاعم ذات الدوافع الأيديولوجية، وكثير منها غير دقيق».