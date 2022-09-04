“عدو للدولة”.. ترامب يهاجم خصومه ويرد على بايدن

تواصل – فريق التحرير:

وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خطابًا قاسيًا لخصومه السياسيين – الحزب الديموقراطي وأنصاره – خلال كلمة ألقاها في أول تجمع انتخابي لدعم مرشحين جمهوريين، مساء أمس السبت، في ولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب: “بلادنا سيدمرها الديمقراطيون وعلينا إعادة الحكم للشعب الأمريكي..الديمقراطيون فبركوا قصصًا زائفة منها فوزي برئاسة أمريكا بدعم روسي”.

ووصف ترامب، الرئيس جو بايدن بأنه “عدو للدولة”، ردا على هجوم شرس شنه بايدن، الذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” يمثلون: “تطرفا يهدد أسس أمريكا”، حسب “العربية”.

وتابع: “قرارات إدارة بايدن المتعلقة بمجال الطاقة تصب في مصلحة الصين”، مبينًا أن إدارة بايدن ستمنح إيران مليارات الدولارات وامتلاك سلاح نووي عبر اتفاق “بائس”، حسب تعبيره.

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وشنّ ترامب هجوما عنيفا على خصومه قائلا: “هزمنا المشعوذين السياسيين رغم كل محاولاتهم الزائفة.. لن نتوقف عن قول الحقيقة وستفشل كل محاولات تكميم أفواهنا”.

كما عقّب: “أقصى اليسار هم من يشكلون تهديدا لأمريكا”، مضيفاً “الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 “مزورة”، وأنه لا شرعية لمن يعتلون السلطة حاليًا في البلاد.