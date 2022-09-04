الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الخارجية الأمريكية: «بايدن» لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية
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دولي

الخارجية الأمريكية: «بايدن» لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

الخارجية الأمريكية: «بايدن» لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية
٠٣:٠٠:٢٥ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، أن الرئيس جو بايدن “لن يسمح للنظام الإيراني بامتلاك أسلحة نووية”.

وقال سامويل وربيرغ في تصريحات متلفزة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يبرم أي اتفاق لا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن بايدن كان واضحا جدا في هذا الشأن، وكنا نعلم جميعا كافة التفاصيل بشأن تخصيب إيران اليورانيوم من خلال اتفاق عام 2015م.

وتابع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، أنه بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي مع إيران لم نعد نعرف تفاصيل البرنامج النووي الإيراني وتطوراته.

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أسلحة نووية إيران الخارجية الأمريكية السلاح النووي بايدن جو بايدن

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